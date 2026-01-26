大阪市長選（２月８日投開票）に立候補した前大阪市長で日本維新の会の横山英幸氏が２６日、大阪・天神橋筋商店街で街頭演説を行った。維新は２０１５年、橋下徹元大阪市長時代に１回目の「都構想」を巡る住民投票を実施したが、僅差で否決。２０年に２回目の住民投票に挑戦するも、再び否決された。今回、衆議院の解散総選挙に合わせ「大阪都構想の設計図作りを進めたい」とする公約を掲げ、元大阪府知事の吉村洋文氏と共に