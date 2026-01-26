◆テニス▽全豪オープンテニス第９日（２６日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）２６日＝吉松忠弘】大会第１０日の２７日は、気温が最高４３度になる危険な暑さが予想され、主催者は、予定されていた車いすテニスの１回戦を延期すると発表した。また、開閉式屋根がない屋外コートは、当初、現地時間午前１１時開始の予定だったが、２時間繰り上げて、午前９時開始となった。大会第７日