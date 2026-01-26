Finally（ファイナリー）が2026年夏にメジャーデビューし、7月29日にZepp Shinjukuでワンマンライブを開催することを発表した。◆ライブ写真これまでラウドな楽曲とハードかつキャッチーなボーカルワークで観客を魅了し、“ライブモンスター”としてライブ活動を続けてきた彼女たち。発表が行われたのは1月22日のduo MUSIC EXCHANGE公演だった。この日は事前に「特大発表」が予告されており、開演前から会場にはいつも以上の緊張感