タレントの藤田ニコルが２５日深夜に放送されたテレビ朝日系「有吉クイズ」（日曜・深夜０時４０分）に出演。自身の事業の新店舗にかかった費用を告白した。「最近自分の事業の店舗をつくったんですけど」と話し始めた藤田。「三軒茶屋にスケルトンからつくったので２０００万（かかった）」と明かした。これにはスタジオから「えー！」「ニコルすごいな」「儲けてんなこれ」「ホンマ働きもんやな」などの声が上がった。どん