石油化学工業協会は、アジア石油化学工業会議「APIC 2026」福岡大会を、2026年5月28日〜29日にヒルトン福岡シーホークにて開催します。本大会の参加登録受付を開始しました。 石油化学工業協会「アジア石油化学工業会議（APIC 2026）福岡大会」 開催概要開催日時：2026年5月28日(木)〜29日(金)開催場所：ヒルトン福岡シーホーク主催：石油化学工業協会テーマ：「化学の力でつながり、持続可能な未来を共創する」&#