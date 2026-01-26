モンブランが、ミラノファッションウィークにて2026年秋冬レザーコレクションのブレックファストプレビューを開催しました。会場には女優の杏さんも来場し、知性と品格に満ちた装いを披露しました☆ モンブラン「2026年秋冬レザーコレクション」 開催日：2026年1月19日(月)場所：ミラノ Salone dei Tessuti モンブランは、ミラノファッションウィーク期間中、ミラノの中心にあるSalone dei Tessutiにて、各国のVIP