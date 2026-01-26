東京工芸大学が、公式サイト内に「大学の日常をチェック SNSギャラリー」を公開しました。大学公式および各学科・コースが運用しているSNSの投稿を集約したページです。 東京工芸大学「大学の日常をチェック SNSギャラリー」 公開日：2026年1月22日URL：https://sns.t-kougei.ac.jp/東京工芸大学は、公式サイト内に、新たに「大学の日常をチェック SNSギャラリー」を公開しました。大学公式および各学科・コースが