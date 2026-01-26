リーベルホテル大阪の1F 「Cafe＆Bar LIBER」にて、期間限定の食の祭典『鳥取フェア2026』が開催されます！2026年2月1日(日)から3月31日(火)までの期間、鳥取県協賛のもと、自然豊かな「鳥取」で丹精を込めて育まれた多彩な食材を楽しめる特別企画です☆ リーベルホテル大阪「鳥取フェア2026」 販売期間：2026年2月1日(日)〜3月31日(火)販売場所：リーベルホテル大阪 1F 「Cafe＆Bar LIBER」特設ページ： https://