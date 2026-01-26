西前頭4枚目で初場所に臨んだ静岡･熱海市出身・熱海富士。連敗スタートしたものの9連勝を飾るなど徐々に波にのっていった熱海富士。10日目には取り直しで…。横綱･大の里を撃破しました。11勝3敗で大関・安青錦と並び優勝争いトップで25日の千秋楽を迎えました。悲願の初優勝が目前とあって、地元の熱海市総合福祉センターではパブリックビューイングが開催され、100人を超える地元の人やファンが熱い声援を送り