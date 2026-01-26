愛知県春日井市で開かれている「シニアのための生成AI講座」。そこには、スマホ操作に戸惑いながらも、年賀状作りなどを通して最新技術に挑戦するシニアたちの姿がありました。 ■「生成AI講座」で年賀状作りに挑戦 春日井市で開催されていたのは、2025年にスタートした「シニアのための生成AI講座」。生成AIの使用上の注意点から実践まで、基本を学べます。 この日の最高齢は、83歳の男性です。83歳