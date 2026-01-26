芝浦工業大学が、早稲田大学、東京科学大学と共同で、人の目には見えない紫外光や近赤外光を、“色”として可視化できる新しい有機結晶材料を開発しました。この材料は、紫外光と近赤外光という異なる不可視光に応答し、単一の結晶で発色が切り替わるという二重の光特性を示す点が特長です☆ 芝浦工業大学「不可視光を可視化する有機結晶材料」 紫外光や近赤外光は、光通信、光計測、光加工、医療・分析分野などで