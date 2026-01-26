弁護士のほとんどは被疑者や被告人、つまり加害者側の弁護にあたる。しかし、『犯罪被害者代理人』（集英社新書）の著者、上谷さくら氏は、犯罪被害者の側に立つ弁護士だ。【写真】この記事の写真を見る（2枚）彼女のもとにはいったいどんな相談が寄せられるのか。ここでは、同書の一部を抜粋し、ボクシングジムでオーナーから性暴力を受けたレイカさん（仮名）との共闘の一連を紹介する。◆◆◆ボクシングジムで被害に─レイ