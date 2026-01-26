〈「服や下着を剥ぎ取られ、1時間近くも…」通っていたジムオーナーに襲われたシングルマザーをさらに絶望させたのは“検察官”の“非情すぎる一言”だった〉から続く犯罪被害者が加害者に損害賠償を請求すると、なぜか後ろ指を指されることがある。しかし、現実はあまりに過酷だ。治療費、休業損害、転居費用、そして精神的ケア。被害に遭った瞬間から、被害者は経済的にも追い詰められていく。【写真】この記事の写真を見る（2