1月2日に皇居・宮殿前で行われていた「新年一般参賀」の最中に全裸になったとして、公然わいせつの疑いで皇宮警察に逮捕された20代の男性について、東京地検はきょう（26日）付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由について、「事実関係を総合的に考慮して判断したものだが、詳細はプライバシーに関わるので明らかにしない」としています。