広島は26日、黒原拓未投手（26）が23日に広島市内の病院で、腰椎椎間板ヘルニアで（術式＝椎間板摘出術）手術を行った発表した。復帰時期は未定。昨季は5月に左膝外側半月板の縫合手術を受けて1、2軍含めて登板なし。昨年12月時点ではブルペン入りするなど、今季に向けて順調に調整を進めていたが、アクシデントが襲った。