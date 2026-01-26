テレビ朝日系「見取り図じゃん」が２２日に放送され、お笑いコンビ・見取り図・盛山晋太郎、リリーがＭＣを務めた。この日の放送は先週に引き続いて「上京大阪組コッソリ作戦マジ新年会２０２６」。ロングコートダディ、ニッポンの社長、マユリカら、見取り図と親交の深いコンビが活動状況を報告しあい、ガチ本音の新年会を行った。ロングコートダディ・兎、堂前透の２人は昨年に「キングオブコント」王者に輝いたが、コン