21日から続いた寒波による大雪の影響で、県内で26日までに6人が死亡したことがわかりました。6人は除雪中、または除雪作業中とみられています。県が26日に発表した今シーズンの雪による被害状況によりますと、1月21日、魚沼市の50代男性が自宅の屋根の上で倒れているところを発見され、その後、死亡が確認されました。22日には長岡市の70代男性2人と佐渡市の50代男性が除雪作業中に急病を発症したとみられ搬送後に亡くなりま