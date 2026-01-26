株式会社ワニブックスは、月刊PAMのデジタル限定写真集『NEXT ISSUE』を1月26日にリリースした。【写真】美ボディを惜しみなく披露した寝そべりSHOTも公開宇都宮未来と船井美玖からなるオルタナティブ・ガールズユニット“月刊PAM”が、グラビアでも2人だけのワンダーランドを表現。本作は、彼女たちがまとう独特の空気感をそのままパッケージした、叙情的な詩情あふれる一冊に仕上がった。ふとした瞬間の表情や、2人の間に流れる