エチオピア航空は、東京/成田〜ソウル/仁川〜アディスアベバ線にエアバスA350-900型機を3月29日（東京/成田発翌日）から投入する。現在はボーイング787型機で運航しており、大型化する。エアバスA350-900型機には、ビジネスクラスを「2-2-2」配列で30席、エコノミークラスを「3-3-3」配列で300席の計330席を配置している。夏スケジュールには、東京/成田発火曜、アディスアベバ発月曜を除く週6往復を運航する。■ダイヤET673東京