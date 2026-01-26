元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が25日に自身のアメブロを更新。前日の夕食の残りで作ったという朝食を公開した。この日、花田は「今日の朝食はおじや、ヨーグルト 魚のつみれ汁」とメニューを紹介。つみれについては「昨日の今井のうどんすきに入っていたつみれ」と明かした。続けて「お腹がいっぱいだったので今日に回しましたがこれが美味しいんです」とコメント。料理の写真を公開し「最高です」とつづり、ブログを締めく