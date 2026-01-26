北中米ワールドカップまで約６か月。日本代表はどんな26人で臨むべきなのか。そしてベストの布陣は？ 識者が提言。キーマンもピックアップした。本稿ではフリーライターの元川悦子氏の見解をお届けする。――◆――◆――ラウンド32でのブラジル戦回避、試合会場の移動の少なさを考えると１位通過が圧倒的に有利。となれば、初戦でオランダに勝ち、残り２戦も白星で３連勝して決勝トーナメントへ勢いをつけたい。初戦をドロ