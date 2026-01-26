石川県の新年度予算案などを審議する当初議会が26日、開会し、物価高騰への対策について、石川県は事業者や農業者に向け、最大600万円の支援策に取り組む方針を示しました。石川県は、一般会計で8889億円余りの当初予算案を提出し、馳浩知事は、物価高対策について、2025年の12月補正予算で計上したおよそ40億円に加え、国から当初の見込みを上回る支援を受けられたことで、さらに80億円規模の追加対策を講じる見通しを明らかにし