27日（火）は、北海道の西海上に低気圧が発生したり、東北付近を低気圧が通過する影響で、北日本や北陸では所々で雪や雨が降り、雷を伴う所もあるでしょう。東北の日本海側ではふぶく所もある見込みです。東日本の太平洋側は晴れる所が多いものの、所によりにわか雪やにわか雨がありそうです。西日本は雲が広がりやすく、雨や雪の降る所もあるでしょう。また、奄美から沖縄本島付近を低気圧が東進するため、南西諸島は雨が降りやす