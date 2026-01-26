大相撲初場所で新大関・安青錦が2場所連続優勝を飾った25日、表彰式と並ぶ千秋楽の華である三賞（殊勲賞・敢闘賞・技能賞、賞金各200万円、横綱と大関は対象外）の選考をめぐり、相撲ファンの間で議論が広がっている。【写真】親方とおかみさんが「そっくり」と話題、安青錦が所属する安治川部屋の親方夫妻三賞の内容として、殊勲賞は横綱や大関から白星を挙げた力士、敢闘賞は敢闘精神旺盛な力士に、技能賞は決まり手の数が豊