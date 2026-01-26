プロ野球・広島は23日、黒原拓未投手が広島市内の病院で腰椎椎間板ヘルニアの椎間板摘出術の手術を行ったことを発表しました。復帰時期は未定としています。黒原投手は今季が5年目の26歳左腕。2024年には主にリリーフとして53試合で防御率2.11と飛躍の1年を過ごしましたが、昨季は1軍出場なしに終わっていました。