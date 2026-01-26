¡ØÊü²Ý¸å¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¶æ³ÚÉô¡Ù¡ÊÈø²Ö¤»¤¤¤´¡§Ì¡²è¡¢À¾ÍÎËâ½ÑÇîÊª´Û¡§´Æ½¤/KADOKAWA¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÊü²Ý¸å¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¶æ³ÚÉô¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤àµ¨Àá³°¤ì¤ÎÅ¾¹»À¸¡¦·ª´Ý·¯¤Ï¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¸¤á¤º¡¢Í§Ã£¤ò¤Ä¤¯¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¶µ»Õ¡¦±«ÌîÀèÀ¸¡£ÌÂ¿®¤äÅÁ¾µ¤ò¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Æ¸¡¾Ú¤¹¤ë¡¢ÌÂ¿®¸¦µæÉô¤Î¸ÜÌä¤Ç¤¢¤ë±«ÌîÀèÀ¸¤Ë´«Í¶¤µ¤ì¡¢ÌÂ¿®¸¦µæÉô¤ËÆþÉô¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿·ª´Ý·¯¡£¡Ö¥¯