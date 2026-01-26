巨人は26日、2月1日から始まる春季宮崎キャンプでOBの松井秀喜氏が臨時コーチを務めることになったと発表した。松井氏が現役引退後に巨人の春季キャンプで臨時コーチを務めるのは2年ぶり5度目。期間は2月中旬の数日間となる見込み。