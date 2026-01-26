日本最高峰の美と成長のコンテスト「第５８回ミス日本コンテスト２０２６」が２６日、都内で行われ、グランプリに慶應義塾大学の野口絵子さん（えこ＝２１）が輝いた。絵子さんは、ミス日本「海の日」とのダブル受賞となった。絵子さんは、アルピニストの野口健氏を父に持ち、幼少期から数々の山を登ってきたという。「まさか、受賞できると思っていなかった。感謝の気持ちでいっぱいです」と喜び、「ミス日本として誰かにとっ