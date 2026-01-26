中国軍が想定している台湾への「斬首作戦」は成功するのか。軍事ジャーナリストの宮田敦司氏は「習近平にとって最も避けたいのは戦争の長期化だ。そのため、短期間で決着がつくように思える斬首作戦は魅力的に映る。しかしこの作戦は、実行した瞬間に泥沼のシナリオを招く致命的矛盾を抱えている」という――。写真提供＝新華社／共同通信イメージズ2026年1月16日、人民大会堂の北京ホールで大使らを前に演説する習近平氏。中国の