広島は２５日、市内の護国神社で必勝祈願を行った。監督・コーチ、フロント球団関係者約１００人が参拝した。玉串を捧げ、絵馬に「日本一」と書き込んだ新井貴浩監督（４８）は、その後、マツダスタジアムでのスタッフミーティングを行い、外国人選手や移籍選手・大卒新人など新入団７選手を含む計３９選手のキャンプ一軍メンバーを発表した。指揮官は来る２月１日からの一、二軍キャンプの振り分けについて「若手もベテランも