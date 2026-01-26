人気オーディション番組『BOYS II PLANET』に参加し、デビューが叶わなかった練習生たちによる新しいグループが検討されている。1月26日、複数の韓国メディアは『BOYS II PLANET』に出演したチェ・リブ、カン・ウジン、チャン・ハヌムが参加するグループの始動が予定されていると報じた。【写真】“男性同士”の恋愛リアリティに…『ボイプラ2』練習生ただし、現時点では最終的に何人組となるのか、他に誰が合流するのかは未定とさ