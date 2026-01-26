1月27日公示、2月8日に投開票が行われる衆議院選挙を前に、投票率の向上などを呼びかけるシンボル旗が、26日、兵庫県庁に掲げられました。シンボル旗とめいすいくん(左)とはばタンシンボル旗に描かれているのは白いバラ。清らかで済んだイメージがあることから、不正のない選挙＝明るい選挙の象徴とされ、戦前、普通選挙の実現に力を尽くした人たちが胸にかざしたのが始まりとされています。その後、普通選挙30周年や女性の政