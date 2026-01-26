ガールズグループaespaのメンバー、ジゼルが帰郷した。去る1月25日、ジゼルは自身のインスタグラムを更新。【写真】ジゼル、沖縄で見せた“水着SHOT”キャプションには、「jimoto」という言葉とともに、家の絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、ジゼルが少女時代を過ごした東京でのオフの日を捉えたものである。彼女は、東京にあるインターナショナルスクールに高校卒業まで通っていた。（写真＝ジゼルInstag