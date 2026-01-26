名古屋では週末は雪の降る時間もありましたが、今日は日差しの多い1日となりました。午後4時前の気温は5.5℃、風も強く厳しい寒さが続いています。今週も再び上空には寒気が流れ込む予想です。長引く寒さで体調を崩さないようお気をつけください。 【画像を見る】いつどこで雪が降る？週後半は名古屋などでも雪か 最新の雪シミュレーション 週末は広く雪が降り、岐阜県山間部を中心に大雪となったところもありました。午後