登山家の野口健さんが、２６日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「第５８回ミス日本コンテスト２０２６」が同日開催され、長女の野口絵子（えこ）さんがグランプリに輝いたことを祝福した。これを受けて野口さんは「おめでとう。よう頑張ったね。ただ、これでしばらく一緒にヒマラヤにはいけそうにもないね。山は逃げないから落ち着いたらまたヒマラヤだね。これから忙しくなるけど肩の力を抜いてね」と自身のＸでポストし