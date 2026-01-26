２月６日開幕のミラノ・コルティナ五輪で活躍が期待されるフリースタイルスキーモーグルの日本代表が２６日、合宿中の北海道札幌市内で練習を公開した。２２年北京五輪銅メダリストの堀島行真（２８）＝トヨタ自動車＝を除く男女７人が参加。妹の藤木日菜（２４）＝武庫川女大大学院＝と兄妹で五輪代表に初選出された藤木豪心（２８）＝イマトク＝は、「妹と一緒に出られるのはうれしいこと。兄妹で頑張りたい」と力を込めた。