日本ハムの郡司裕也捕手（２８）が２６日、チームの「中間管理職」を買って出た。チームは昨季までの選手会長・松本剛、野手最年長だった伏見、石井ら３０代のベテラン選手が移籍。この日の沖縄・名護での先乗り自主トレでは上川畑に続き野手で２番目の年長者となり、「本当に違うチームみたい。フレッシュすぎる」と、若返りを実感した。今季からは選手会長に２６歳の清宮幸が就任し、「一体このチームを誰がまとめてくんだろ