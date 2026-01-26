【一番くじ 新世紀エヴァンゲリオン 30th Anniversary】 2月6日 発売予定 価格：1回790円 BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 新世紀エヴァンゲリオン 30th Anniversary」の全ラインナップを公開した。発売は2月6日からを予定しており、価格は1回790円。 本くじは、30周年を迎えたアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」を記念したくじとなっており、オープ