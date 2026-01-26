赤磐市役所 26日、岡山県赤磐市で、グレーチング4枚(時価約2万4000円相当)が盗まれていたことが分かりました。 赤磐市によりますと、1月16日、赤磐市西軽部の市道脇に取り付けたグレーチング4枚が無くなっていると市民から連絡がありました。同日、市の職員が現地を確認し、1月19日に警察に被害届を出したということです。 周辺の人からは、「現場は道が狭く、グレーチングがないと対向車をかわす際に