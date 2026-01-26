全国高校生花いけバトル(高松市) 2026年も真剣勝負です。高松市で高校生花いけバトルの全国大会が開かれました。 高松市のレクザムホールには、地区大会を勝ち抜いた北海道から福岡までの全12校の高校生、「花いけバトラー」が参加しました。 全国高校生花いけバトルは、観賞用の花「花き」の需要が減少傾向にある中、若い世代に花への関心を高めてもらおうと香川県が開いたもので、今回で9回目です。今