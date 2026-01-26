阪神は２６日、夏の恒例イベント「ウル虎の夏２０２６」の着用ユニホーム＆第１弾ビジュアルを発表した。今回のユニホームのデザインテーマは「カオスとエナジー」。胸のＴＩＧＥＲＳのロゴは稲妻のような鋭利な形状で、あふれ出る力強さと闘争心を表現した。常識にとらわれない「ウル虎の夏」を象徴するような戦闘服だ。対象は７月２０日からのＤｅＮＡ３連戦（甲子園）と２４日からの巨人３連戦（甲子園）。村上は「タイガー