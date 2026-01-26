阪神は26日、毎年恒例のイベント「ウル虎の夏」で着用する特別ユニホームを発表した。対象試合は7月20〜22日のDeNA戦と、同24〜26日の巨人戦。「ウル虎の夏2026」の開催期間には、試合開始2時間後までに入場した観客全員に同じデザインの限定オリジナルジャージーがプレゼントされる。今年のユニホームのデザインテーマは「カオスとエナジー」。あえて要素を重ね合わせる“足し算”のデザインで、多様なファンとチームの情熱