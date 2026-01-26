記者会見した（右から）林広海さん、諏訪慎さん、李厚慶秘書長＝26日、台北市（共同）【台北共同】毎年夏の「青森ねぶた祭」で街を練り歩く大型ねぶたが今年3月に台湾で披露される。制作のため台湾入りした青森の「ねぶた師」2人が26日記者会見し、観客の期待に応えたいと意気込みを語った。台湾南部、嘉義県で3月3〜15日に開かれるランタンフェスティバルで展示する。ねぶた師の諏訪慎さん（47）と林広海さん（57）が嘉義県に