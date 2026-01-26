レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が、アンジャッシュ渡部建（53）のYouTube「渡部のサシ飲み」に出演。自身の“ソウルフード”について語った。福井県出身の吉田。お気に入りの外食チェーンを尋ねられると「福井、北陸だと『8番ラーメン』っていうのがあるんですけど」北陸を中心に展開するラーメンチェーンを紹介。「それこそ、野菜ちゃんぽんのイメージなのかな。ラーメンに野菜が入ってて、塩、バター、なんでもある