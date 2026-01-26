女優加賀まりこ（82）と冨士眞奈美（88）が、26日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。加賀が冨士の自宅について話した。60年来の親友同士という2人。加賀が現在冨士が住む家を1度訪問したことがあるという。「もうびっくり」。司会の黒柳徹子（92）に「なんで？」と聞かれると、「恐ろしい階段が。階段の幅が長いのね。だから一段上がるのが大変」と言った。そして「要するにこの人、年を取るのを考えな