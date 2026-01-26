長岡市で26日午後4時すぎ、作業小屋とみられる建物が燃える火事があり、消防が消火活動中です。警察や消防によりますと火事があったのは長岡市釜ケ島で、午後4時すぎ、複数の目撃者から「敷地内の作業小屋が燃えている」と119番通報がありました。消防が消火活動を行っていて、周辺への延焼は止めたということです。この火事で、80代の男性1人が救急搬送されています。けがの程度などは分かっていません。現場では午後5時現在、消