瀬戸内地方は、寒気や湿った空気の影響で岡山県を中心に雲が広がっています。夜も曇りのところが多いでしょう。海沿いを中心に空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。 27日もおおむね曇りの見込みです。朝の最低気温は岡山で0度、津山でマイナス3度、高松で1度でしょう。26日朝と同じくらいか低い気温になります。日中の最高気温は岡山で11度、津山で9度、高松で10度の予想です。26日よりも気温が2度前