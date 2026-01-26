◆記者コラム・タカ番24時終始和やかなムードの中、飛び出した真剣な言葉に思わず深くうなずいてしまった。２４日に行われた西日本スポーツ賞贈呈式後のトークショーで、牧原大成が「育成のホークス」の話題で語った内容だ。「球団の育成（システム）でできるんだったら、何十人って出てこないとおかしい。一番いい施設で整ってますし。僕の時はもう本当何もなかった。自分たちの力です」育成出身で史上初の首位打者に輝い