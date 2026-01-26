ソヤノウッドパワー（株）（塩尻市）は１月１３日、長野地裁松本支部より特別清算開始決定を受けた。負債総額は５７億９９８３万円（２０２５年３月期決算時点）。バイオマス発電を目的として設立された。しかし、事業は軌道に乗らず厳しい経営が続いていた。こうしたなか、２０２３年８月には、当社主要株主でグループ中核企業の征矢野建材（株）（現：綿半建材（株）、松本市）が長野地裁松本支部に民事再生法の適用を申請