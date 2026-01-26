世界の山ちゃん×セブン初コラボ！「地元愛まつり」で“幻のコショウ”メニュー全9品を制覇せよ セブンイレブンと名古屋発祥の居酒屋チェーン「世界の山ちゃん」が初の共同開発を行い、1月30日（金）より東海3県で「地元愛まつり」を開催します。目玉となるのは、秘伝のスパイス「幻のコショウ」を別添えした“揚げ鶏”や、ピリ辛マヨが食欲をそそる“焼き鳥おむすび”。さらに“温玉唐揚げ丼”や“旨辛ジャーマンポ